Сергей Лавров отчитал шведского журналиста за вопрос о России и Западе

Глава МИД России Сергей Лавров счел неприличным вопрос шведского корреспондента. Журналист поинтересовался у министра, что Москва намерена сделать для того, чтобы понравиться Западу.

Дипломат отчитал репортера после переговоров со шведской коллегой Анн Линде. Встреча министров проходила в Москве. Журналист спросил, готова ли Россия предпринять шаги для исправления напряженных отношений с западными демократиями.

«Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне, и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности которой изложены в ее уставе», — осудил вопрос Лавров.

Ранее министр шуткой отреагировал на вступительную речь Анн Линде. Она говорила семь минут, а российский дипломат выступал всего две минуты.