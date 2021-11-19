Губернатор Калининградской области изолировался на работе из-за положительного теста на COVID-19

Глава Калининградской области Антон Алиханов получил положительный результат теста на коронавирус, в связи с чем изолировался.

Отмечается, что заболевание у губернатора проходит в легкой форме, что позволяет ему самоизолироваться на рабочем месте. Коронавирус удалось выявить после оперативного совещания в областном правительстве.

«У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается. Он проходит изоляцию на рабочем месте», — сообщил руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков.

Наиболее эффективным средством профилактики коронавируса является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.