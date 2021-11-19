Зеленский заразил клоунадой. Сатановский едко высмеял Конгресс США

Озвученное в Конгрессе США предложение принять резолюцию о непризнании итогов президентских выборов в РФ в 2024 году, не только отличается наивностью, но и очень точно характеризует всю политическую систему Америки.

Об этом в личном Telegram-канале «Армагеддоныч» рассуждает политолог Евгений Сатановский. Он прокомментировал выдвинутую представителями Республиканской и Демократической партий идею о том, что США не будут признавать легитимным президентом России Владимира Путина, если он переизберется на этот пост на следующих выборах.

Авторы этого предложения считают, что Конгресс США должен принять соответствующую резолюцию, а также признать поправки к Конституции России «противоречащими международным обязательствам РФ».

«Мир не видывал еще такого собрания самоуверенных, до крайности нахальных и самовлюбленных дебилов, как те, кто управлял и управляет сегодня Соединенными Штатами. Может поэтому они и стали тем, чем стали? Пока все остальные играли по правилам…», — пишет по этому поводу Сатановский в свойственной ему резкой манере.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

При этом политолог иронично отмечает, что сама Америка, видимо, всегда точно и скрупулезно выполняла свои международные обязательства и считала их более важными, чем ее собственная конституция со всеми ее поправками. Поэтому и волеизъявление российских избирателей можно объявлять недействительным из-за океана.

«Действительно, мало ли за что какие-то люди в России голосуют? Кто они все такие, по сравнению с американским Конгрессом?! Наверное били конгрессменов в этой жизни мало, вот они и несут то, что несут. Совершенно непуганые идиоты», — отмечает эксперт.

Однако же, подчеркивает Сатановский, как бы россияне внутри своей страны не относились к своим законам и к своему руководству, иностранным политикам необходимо все же понять, что Российская Федерация суверенное государство, на территории которого действуют только его собственные законы. И руководить этим государством может лишь президент РФ, вне зависимости от того, что по этому поводу думают в американском Конгрессе, Госдепартаменте или Белом доме, или во всех Соединенные Штатах в целом.

«И никакая сволочь, американская или нет, неважно, этого не изменит», — подчеркивает Сатановский.

А Конгресс США с его предложениями, едко отмечает политолог, видимо, решил обеспечить себе место в истории, занимаясь клоунадой, которой заразился от нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.