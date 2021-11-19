Временный глава «Омскоблавтотранса» Латыпов ушел с должности через месяц после назначения

Исполняющий обязанности руководителя АО «Омскоблавтотранса» Павел Латыпов покинул свой пост. Об этом сообщили в региональном минстрое, передает издание «Город55».

Павел Латыпов работал в правительстве Омской области. Он занимал должность начальника управления пассажирских перевозок в департаменте транспорта. Нынешнюю должность он покинул всего через месяц после назначения. Сам экс-глава омского автовокзала пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Решение о назначении исполняющего обязанности директора АО "Омскоблавтотранс" Павла Латыпова изначально рассматривалось как временное», — рассказали в пресс-службе минстроя.

Информацию о кандидатах на роль его преемника ведомство принципиально не разглашает. Одним из возможных кандидатов на этот пост местные СМИ называли экс-руководителя МП «Электрический транспорт» Сергея Ткалуна, связывая его отставку с переходом на новую должность. Эта информация частично подтвердилась — он действительно будет работать в «Омскоблавтострансе», правда, займет пост главного инженера.

Ранее омские правоохранители обыскали квартиру бывшего депутата Сергея Головачева.