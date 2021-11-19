Обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет введена в Тамбовской области

Власти Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет и волонтеров.

Согласно постановлению, данные категории граждан должны быть привиты против коронавируса до 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в пятницу, 19 ноября.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, следующим категориям, подлежащим обязательной вакцинации: гражданам в возрасте 60 лет и старше; лицам, осуществляющим волонтерскую деятельность», — говорится в постановлении регионального ведомства.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России для этого используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».