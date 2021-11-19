Ушел из жизни легендарный советский журналист Анатолий Богомолов

Легендарный советский журналист Анатолий Богомолов скончался на 92-м году жизни. Причина смерти секретаря Союза журналистов России не уточняется.

Трагическую новость сообщил РИА Новости бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» Владимир Милютенко. Собеседник информагентства подтвердил информацию о смерти Богомолова, назвав его «удивительной творческой личностью».

Советский журналист родился в 1930-м году. В 1954-м Анатолий Богомолов окончил Московский историко-архивный институт. С 1963 года стал главным редактором программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения. Должность секретаря Союза журналистов России Богомолов занял в 1998-м году.