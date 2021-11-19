Юристы Пригожина опровергли доводы Шендеровича в суде

Приморский районный суд Петербурга провел очередное заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина против журналиста Виктора Шендеровича и радиостанции «Эхо Москвы».

Причиной иска стало распространение ложных данных, которые могли нанести урон репутации Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте», что Шендерович вновь попытался уйти от ответственности.

«В ходе процесса адвокат Шендеровича повторил ранее озвученную позицию о том, что все сделанные им заявления в отношении Евгения Викторовича являются сугубо личным мнением, сформированным исключительно из публикаций в СМИ», — сказано в сообщении пресс-службы.

В качестве аргументов журналист предоставил результаты экспертизы. Юристы Пригожина опровергли доводы Шендеровича ответными данными.

«В целях опровержения вышеуказанной позиции, юристы истца представили альтернативное заключение специалистов в области лингвистики, опровергающие эти доводы», — сообщила пресс-служба «Конкорда».

В компании также подчеркнули, что ответчики отвергли предложение суда о лингвистической проверке их слов. Следующее заседание состоится 10 декабря.

В прошлый раз слушание по иску Пригожина против Шендеровича и «Эха Москвы» было сорвано. Причиной переноса заседания послужила несанкционированная съемка в зале суда, которую проводили сторонники журналиста.