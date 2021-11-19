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Омбудсмен Грузии Ломджария заявила об угрозе смерти Саакашвили

Политика
Омбудсмен Грузии Ломджария заявила об угрозе смерти Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может впасть в кому, которая приведет к смерти. Об этой угрозе сообщила омбудсмен Нино Ломджария.

Народная защитница Грузии и группа врачей призвали министра юстиции и Специальную пенитенциарную службу перевести экс-главу государства в многофункциональную клинику. Саакашвили ранее попал в реанимацию тюремной клиники после потери сознания.

«Есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может привести к летальному процессу», — говорится в обращении.

По мнению экспертов, Саакашвили не просто потерял сознание, а пострадал от судорог, вызванных энцефалопатией Вернике. Ломджария потребовала перевести заключенного в военный госпиталь.

Правоохранители арестовали Саакашвили 1 октября. Экс-президент вернулся в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел. Заключенного перевели из Рустави в тюремную больницу Тбилиси 8 ноября.

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