МИД Украины потребовал от болгарского посла объяснений за слова о российском Крыме

Посол Болгарии в Киеве вызван на беседу в МИД Украины после высказываний президента страны Румена Радева о российском Крыме.

Как сообщили в пресс-службе дипведомства, в МИД приглашен посол Костадин Коджабашев, которому предстоит объясняться за слова президента.

«Украинская сторона довела до посла позицию государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время предвыборных теледебатов. Ожидаем опровержение президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления», — говорится в сообщении украинского МИД.

Также в ведомстве добавили, что слова о Крыме «не способствуют развитию добрососедских отношений» Украины и Болгарии.

Ранее Радев во время предвыборных теледебатов назвал Крым российским. Полуостров воссоединился с РФ весной 2014 года.