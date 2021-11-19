Исключенный из «ЕР» депутат Марченко не отрицает уход в «Справедливую Россию»

Депутат Госдумы Евгений Марченко, чьи пути с «Единой Россией» разошлись после его голоса против проекта федерального бюджета вопреки позиции партии, может вступить в «Справедливую Россию — За правду», утверждает издание URA.ru.

Сам парламентарий не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Судя по всему, подробности будут известны позже.

«Пока без комментариев», — заявил депутат корреспонденту «ПС».

Из «Единой» в «Справедливую»?

Ранее Марченко проголосовал против проекта бюджета, потому что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о выделении денег на строительство центра для Педиатрического университета в Петербурге. В руководстве «ЕР» отреагировали на удивление резко.

«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказов избирателей, недопустимо ни одному депутату "Единой России"», — прокомментировал ситуацию секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Председатель «СР — За правду» Сергей Миронов после произошедшего между Марченко и «ЕР» публично задался вопросом «Зачем такая партия избирателям?». Он напомнил, что устав «единороссов» начинается словами о том, что основополагающей ценностью в партии является «благополучие человека: его здоровье и долголетие».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Не только партийная дисциплина

Марченко предполагает, что к его исключению из «Единой России» может быть причастен Вячеслав Макаров — первый замруководителя фракции «ЕР» в Госдуме, в конце лета весьма неохотно покинувший пост спикера петербургского ЗакСа. В этой должности он пребывал десять лет.

«Я думаю, что он [Вячеслав Макаров] эту ситуацию, скажем так, раздувал — это мое мнение. <…> Он к этой ситуации руку приложил», — рассказал Марченко ЗАКС.ру 2 ноября.

Действительно, сам Макаров не стал держать нейтралитет и прокомментировал исключение Марченко весьма однозначно. Он подчеркнул важность партийной дисциплины и добавил, что «нельзя игнорировать мнения своих коллег-депутатов, партии, решать вопросы путем провокационных ультиматумов и армрестлинга».

Подробнее о том, как Вячеслав Макаров уходил из Петербурга в Москву и зачем цитировал Августина Аврелия на последнем заседании — в нашей статье.