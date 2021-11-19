Голикова перечислила российские регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова рассказала, в каких регионах зафиксирован самый высокий уровень коллективного иммунитета.

По словам вице-премьера, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России превысил 50%. Отмечается, что полный цикл вакцинации был проведен более 58,7 млн раз. При этом в 11 регионах уровень иммунитета выше 60%. Например, в Москве, Подмосковье, Севастополе и других.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%», — сообщила Голикова журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе заболеванием.

Напомним, вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно при помощи отечественных препаратов.