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Лавров шуткой обыграл затянувшееся выступление главы МИД Швеции на переговорах

Политика
Лавров шуткой обыграл затянувшееся выступление главы МИД Швеции на переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой обыграл затянувшуюся вступительную речь шведской коллеги Анн Линде на переговорах. Дипломат иронично отреагировал на ее выступление.

Главы МИД России и Швеции встретились на переговорах. Анн Линде потратила на вступительную речь семь минут. Лаврову же хватило около двух. Министр иностранных дел РФ прокомментировал ситуацию.

«Вы еще не все сказали, что хотели?» — улыбнулся Лавров после завершения выступления Линде.

Министр иностранных дел Швеции произносила речь с последовательным переводом. Анн Линде также является действующим председателем ОБСЕ.

Сергей Лавров ранее объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Дипломат признался, что этому предшествовали не очень этичные заявления со стороны зарубежных коллег.

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