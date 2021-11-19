Полиция застрелила 17-летнего футболиста Гонсалеса в Аргентине

Футболист «Барракас Сентраля» Лукас Гонсалес погиб в 17-летнем возрасте. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Как отмечает издание Marca, Гонсалес ехал с приятелями на автомобиле, в это время правоохранители открыли огонь по машине. Согласно отчету полиции, транспортное средство молодого футболиста сбило патрульный автомобиль на одном из перекрестков, когда сотрудники полиции пытались остановить компанию.

По словам матери погибшего футболиста Синтии Лопес, ребят остановила машина с четырьмя полицейскими в салоне.

«Один из родителей мальчиков сказал мне, что ребята подумали, что на них собираются напасть. Они ускорились, и по дороге полицейские застрелили моего сына», — объяснила женщина.

В настоящее время расследование трагедии продолжается. «Барракас Сентраль» объявил трехдневный траур в память о Гонсалесе.