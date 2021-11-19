Хлебникова пережила смерть мужа и нервный срыв в сгоревшей квартире

Двухуровневая квартира российской певицы Марины Хлебниковой, в которой она получила серьезные ожоги во время пожара, неоднократно становилась местом трагических инцидентов.

Несколько лет назад в квартире покончил с собой первый муж вокалистки Антон Логинов. За год до случившегося он перенес инсульт, после чего ему требовался регулярный уход.

Позже состояние супруга артистки ухудшилось. Хлебникова первая обнаружила труп любимого. Утрата Логинова сказалась на эмоциональном состоянии певицы. Столкнувшись с серьезным нервным срывом, вокалистка попала в больницу. В предсмертной записке ее первый муж призвал никого не винить в его смерти, передает Пятый канал.

Пожар в квартире знаменитости произошел вечером 18 ноября. Артистка была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Популярная певица впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.