Президент России призвал мировое сообщество совместно бороться с пандемией COVID-19

Борьба с пандемией коронавирусной инфекции требует совместных усилий всех стран, сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, мировому сообществу необходимо объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на оперативном совещании с членами Совбеза России в пятницу, 19 ноября.

Путин подчеркнул, что Россия активно работает на различных международных площадках и в организациях в борьбе с пандемией. Президент отметил, что важно выстроить работу по самым разным направлениям.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил появления более опасных штаммов коронавируса. Он напомнил, что самым распространенным видом COVID-19 считается штамм «Дельта».