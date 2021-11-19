Шефир, Лещенко, Зеленский. Кто стоит за войной киллеров на Украине

Украинским министрам становится все опаснее выходить на улицу. В вотчине президента Владимира Зеленского предотвратили очередное покушение — на этот раз жертвой киллера должен был стать глава министерства аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко.

В украинском МВД о предупрежденном преступлении сообщили еще вечером 18 ноября, однако имя «главной цели» злоумышленников не назвали. Чуть позже министр внутренних дел Денис Монастырский раскрыл подробности операции:

«Этим гражданином [на которого было совершено покушение] был Роман Лещенко, министр украинского правительства. Это дело было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им какой-либо государственной должности».

facebook.com / Денис Монастырский

Чтобы спасти жизнь Лещенко, силовики разыграли настоящий спектакль. О том, что некая гражданка Украины подыскивает себе киллера, им стало известно еще в августе. Тогда к заказчице подослали сотрудника МВД, который отыгрывал роль опытного убийцы и даже сымитировал похищение неназванного коллектора для доказательства своего «профессионализма».

Заказчицу это устроило, и она вместе с гражданином США (его фамилию правоохранители пока не называют) нацелилась на Романа Лещенко. У министра хотели отобрать имущество и «выбить из него долги» за 2018 год, когда он был бизнес-партнером неизвестного американца.

«Состоялась встреча заказчиков и, собственно, того киллера, который должен был реализовать это преступление в ресторане, и была обсуждена полностью вся оперативная ситуация этого заказа, — рассказал на брифинге Монастырский. — Был предоставлен задаток в размере 20 тысяч долларов до выполнения этого преступления».

Гражданин Соединенных Штатов намеревался вернуться на родину и только потом дать зеленый свет киллеру, однако его задержали до вылета. Чтобы избежать международного скандала, МВД ввело в курс дела посольство США на Украине.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Лучшая мужская роль

Теперь напряжение в украинских элитах растет прямо пропорционально количеству покушений, целью которых становятся видные политики из окружения Зеленского. Достаточно вспомнить обстрел машины советника президента и его ближайшего соратника Сергея Шефира в сентябре этого года, когда он чудом остался жив благодаря стойкости раненого водителя.

С тех пор не стихает информационный шум вокруг возможной инсценировки нападения. Депутаты Верховной рады даже хотели выдвинуть бывшего служителя Мельпомены Владимира Зеленского на премию Американской киноакадемии «Оскар» с формулировкой: «За лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было"».

По факту инцидента возбудили уголовное дело, но за несколько месяцев следствие не предоставило ни одной зацепки в деле Шефира. Молчание силовиков еще больше подогрело интерес общественности и прессы к ситуации, а украинскому генпрокурору Ирине Венедиктовой даже пришлось убеждать СМИ в существовании уголовного дела:

«То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем, — заметила она. — Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим. <…> Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование».

facebook.com / Ирина Венедиктова

Клановая борьба

Украинская политическая система сейчас серьезно больна, рассуждает глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. И покушения, как главные симптомы ее ухудшающегося состояния, говорят о внутриполитическом расколе и конфликте интересов в Киеве.

«Это противостояние нарастает в силу того, что все более очевидной становится недееспособность Владимира Зеленского на посту президента. У него не получается исполнять обязанность руководителя такого крупного и сложного государства. Формально он остается президентом, но его влияние падает, все больше политических акторов на Украине начинают претендовать на перехват инициативы. Это приводит к подобным поворотам [покушениям]», — объяснил политолог.

Силовые структуры пока «на автомате» продолжают отстаивать интересы Зеленского, но от предпринимателей и олигархов лояльности ждать не приходится. Особенно со стороны последних: украинским миллиардерам крайне не нравится стремление слуги народа, находящего под контролем президента США Джозефа Байдена, обнулить влияние крупного бизнеса

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Те же, кто хранит верность бывшему игроку команды КВН «95-й квартал», подставляют себя под удар, добавил Коровин. Еще несколько обстрелянных министерских машин, и схватка силовиков с олигархатом перейдет в открытую фазу.

Похожая ситуация наблюдается и в Соединенных Штатах, где тоже сильны позиции внутренних политических кланов. Присутствие гражданина США в деле Лещенко — прямое тому подтверждение, уверен политолог, ведь все больше вашингтонских «ястребов» недовольны действиями Зеленского.

Справка ПС

Роман Лещенко был одним из авторов пресловутой «земельной реформы», которая стала причиной многотысячных акций протеста на Украине в 2019 году. Фермеры выступали против возможности свободно продавать сотни гектаров земли иностранным компаниям и даже подкидывали к дверям Верховной рады мертвых свиней — знак того, что инициатива «убьет» село и загубит животноводство.