Политолог Рар считает, что причина агрессии ЕС кроется в невозможности управлять Россией

В отношениях России и Запада главной причиной разногласий является отказ РФ подчиняться требованиям Евросоюза. Об этом заявил политолог из Германии Александр Рар.

По мнению Рара, еще десять лет назад Европа «топала ножкой» и приказывала странам делать все, что хочет Запад. Однако сейчас это невозможно, отмечает он.

«Отсюда злость на Китай, Россию, Турцию, Иран — на всех, кто не хочет выстроить "красивый" западный либеральный мир», — раскрыл истинные причины бешенства ЕС политолог.

По словам Рара, главная причина агрессии Евросоюза кроется в невозможности управлять Россией. Ее стараются обвинить во всем: в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, запуске «Северного потока — 2», считает он.

Кроме России, достается от ЕС и другим странам, которые не хотят ему подчиняться, отмечает немецкий политолог.

Ранее телеканал «360» сообщал, что отношения с западными странами у России могут быть уникальными, даже близкими к союзническим. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.