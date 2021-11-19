Леонков объяснил, как Су-75 может стать основой для создания нового истребителя

Россия может на основе запущенного в серийное производство истребителя Су-75 – легкого тактического самолета «Шах и мат» - создать новый самолет с вертикальным взлетом и посадкой.

Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя начавшееся в Комсомоле-на-Амуре производство Су-75.

«"Шах и Мат" — это еще и заявка на создание другого самолета — с вертикальным взлетом и посадкой. Они ведь тоже были однодвигательными, отмечает Леонков. Да и в России имеются соответствующие наработки. Из самых современных — забытый проект Як-141», — напомнил Леонков.

По словам эксперта, Як-141 был создан в СССР в годы Перестройки, прошел испытательные полеты и совершал посадку на палубу авианосца. Однако в серийное производство этот самолет запущен не был, так как тогда к идее вертикального взлета было скептическое отношение, а Россия к тому времени уже испытывала финансовые трудности.

«Фактически на его основе американцы потом создали F-35», — отметил эксперт.

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Но теперь Россия строит два УДК – универсальных десантных корабля, способных нести 20-30 транспортных и ударных вертолетов. И возможно, в РФ скоро вернутся и к созданию самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, считает Алексей Леонков.

«УДК сможет стать носителем этих самолетов, и это увеличит его боевую мощь. Боевой радиус самолета с вертикальным взлетом и посадкой больше, чем у вертолета. Я уже не говорю про скорость. Она на дозвуке почти 1000 километров в час, а Як-141 мог развивать сверхзвук», — сообщил военный эксперт.

По его словам, у России есть все необходимые технологии, чтобы создать самолет вертикального взлета и посадки. В стране, в частности, разработаны всеракурсные сопла двигателей. Которые используются на самолетах Су и МиГ. Сейчас вопрос упирается лишь в двигатель, так как Як-141 все же создавался в прошлом веке, и за прошедшие с тех пор десятилетия Россия продвинулась далеко вперед в области двигателестроения и производства самолетов.

wikipedia.org / Ken Videan / GFDL 1.2

Если российские конструкторы смогут создать новый современный двигатель для самолета вертикального взлета и посадки, то новая боевая машина окажется более совершенной, чем ее предшественники Як-141 и Як-38.

Подобные самолеты, по словам Леонкова, представляют собой универсальные боевые машины, а значит это перспективно направление разработок. Ведь в случае вооруженного конфликта, наибольший урон от ударов противника получает инфраструктура аэродромов, а для самолетов вертикального взлета и посадки аэродромы не нужны, им, как и вертолетам, достаточно лишь площадки, заключил эксперт.