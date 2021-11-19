Владимир Путин может посетить Пекин по случаю ОИ-2022

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Пекин по случаю зимних Олимпийских игр, которые состоятся в 2022 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил приглашение главе государства по случаю проведения Олимпийских игр. Возможность такой поездки будет рассмотрена после согласования всех деталей.

«Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке», — сказал Песков журналистам.

Зимние игры начнутся в Пекине 4 февраля 2022 года. Завершится спортивное мероприятие 20 февраля. В состязаниях примут участие сборные стран в семи видах спорта.