Власти Кубани с 22 ноября вводят обязательные QR-коды для посещения ТРЦ

Жители Кубани смогут посещать торговые центры только по QR-кодам о вакцинации. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Согласно сообщению главы Краснодарского края, посещение ТРЦ будет возможно только по предъявленному QR-коду о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Отмечается, что ограничения приняты в связи с эпидемиологической ситуацией.

«С 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода», — сообщил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что Минцифры планируют ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за появления множества фишинговых сайтов, которые создают фейковые коды.