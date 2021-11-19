Песков ответил на идею конгрессменов США не признавать выборы в России

Кремль считает неприемлемыми инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США против президентских выборов в России, заявил официальный представитель Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такие резолюции являются вмешательством во внутренние дела России, и лишь граждане РФ вправе определять, кто именно и когда станет президентом страны. Ни одна другая страна мира не имеет право претендовать на это, сказал он.

«На самом деле настолько неудачная, мягко говоря, инициатива, что здесь нет необходимости особо в ответных заявлениях», — высказался Песков.

Также представитель Кремля пригрозил ответной реакцией со стороны депутатов Госдумы, которые уже начали живо комментировать американскую резолюцию. Песков добавил, что беспрецедентная законотворческая деятельность американских конгрессменов не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений.

Ранее конгрессмены США призвали не признавать президентские выборы в РФ в 2024 году, если на них победит Владимир Путин. Если документ примут, он будет носить исключительно характер рекомендации.