Путин подписал закон о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных у взяточников средств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому конфискованные у коррупционеров средства будут переведены в Пенсионный фонд РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

В Совете Федерации уточнили, что речь идет о средствах, полученных в результате коррупционных преступлений, а также от реализации конфискованного у виновных имущества, передает РИА Новости.

Ранее в Минфине заявляли, что речь идет о примерной сумме в 20 млрд рублей, которые пополнят Пенсионный фонд до конца 2021 года.