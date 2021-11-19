МИД КНР назвал основой сотрудничества с РФ защиту основных интересов друг друга

Позитивное высказывание российского главы государства Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина показало, насколько важно для РФ развитие сотрудничества с КНР. Об этом рассказал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

По мнению политика, для китайской стороны крайне важно такое отношение. КНР высоко оценивает внимание со стороны РФ, отметил он.

«Позитивные высказывания президента России Владимира Путина о российско-китайских отношениях вновь показали, насколько большое внимание российская сторона, и особенно российский лидер, придает развитию отношений с Китаем», — подчеркнул дипломат.

По словам представителя МИД КНР, основой сотрудничества Российской Федерации и Китая является защита основных интересов друг друга, а также взаимное доверие. Российской стороне нужен процветающий и стабильный Пекин, а ему необходима сильная и успешная Москва, добавил Лицзянь.

Ранее телеканал «360» сообщил, что двусторонние отношения России и Китая сейчас достигли наивысшего уровня за всю историю. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.