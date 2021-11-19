Глава Zecurion Ульянов предупредил об опасностях разглашения информации об абонентах связи

Разглашение операторами мобильной связи информации о своих абонентах может быть опасным. Такое мнение выразил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Не так давно Минэкономразвития России предложило разрешить операторам мобильной связи предоставлять информацию о своих абонентах для банков и туристических фирм. Реформу подобного рода нужно тщательно проработать, так как она может быть опасной, уверен Ульянов. По его мнению, необходимо четко установить, кому именно будут предоставлять данные.

«Если мы говорим о государственных институтах, например, правоохранительных органах, и по решению суда — то, наверное, ничего страшного в этом нет. Другое дело — если данные можно будет получить по запросу кем угодно», — цитирует его телеканал «360».

В таком случае, по его мнению, увеличивается риск, что информация попадет в открытый доступ. Таким образом можно будет скомпрометировать человека. Этим, по мнению Ульянова, могут воспользоваться мошенники.