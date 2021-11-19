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Отец Черышева заявил, что «Валенсия» не поднимала тему ухода его сына из клуба

Спорт
Отец Черышева заявил, что «Валенсия» не поднимала тему ухода его сына из клуба

Руководство «Валенсии» не поднимало тему ухода из испанского клуба хавбека Дениса Черышева по окончании сезона-2021/22.

Как рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев, руководство «Валенсии» пока не разговаривало с его сыном — соглашение не обсуждалось. Он указал на то, что «летучие мыши» на данный момент находятся в таком состоянии, что каждый год выставляют на продажу своих лучших футболистов.

«Пока эта тема (контракта. - Прим. ред.) не поднимается, все начнется ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице», — сказал Черышев-старший в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболист в нынешнем сезоне испанской Примеры провел пять игр и отметился одним ассистом. В прошлом сезоне россиянин выходил на поле в 22 играх, в которых отметился тремя результативными передачами.

#футбол #валенсия #черышев