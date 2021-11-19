Отец Черышева заявил, что «Валенсия» не поднимала тему ухода его сына из клуба

Руководство «Валенсии» не поднимало тему ухода из испанского клуба хавбека Дениса Черышева по окончании сезона-2021/22.

Как рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев, руководство «Валенсии» пока не разговаривало с его сыном — соглашение не обсуждалось. Он указал на то, что «летучие мыши» на данный момент находятся в таком состоянии, что каждый год выставляют на продажу своих лучших футболистов.

«Пока эта тема (контракта. - Прим. ред.) не поднимается, все начнется ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице», — сказал Черышев-старший в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболист в нынешнем сезоне испанской Примеры провел пять игр и отметился одним ассистом. В прошлом сезоне россиянин выходил на поле в 22 играх, в которых отметился тремя результативными передачами.