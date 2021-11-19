В НАТО грозятся разместить ядерное оружие в Восточной Европе

Американские ракеты с ядерными боеголовками могут быть перенесены на территорию стран Восточной Европы в случае, если Германия откажется от их размещения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — сказал генсек Альянса.

В начале ноября Politico сообщал, что советники президента США по нацбезопасности обсуждают принятие политики неприменения первыми ядерного оружия.

Российский президент Владимир Путин, выступая накануне на коллегии в МИД, подчеркнул, что НАТО проявляет «подчеркнуто конфронтационный настрой». Альянс «настырно и демонстративно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.