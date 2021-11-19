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Аналитик Bloomberg Бершидский призвал Запад не бояться «нападения» РФ на Украину

Политика
Аналитик Bloomberg Бершидский призвал Запад не бояться «нападения» РФ на Украину

Запад не должен бояться «нападения» России на Украину, так как у Москвы совершенно другие планы на международной арене. Об этом пишет аналитик Bloomberg Леонид Бершидский.

По мнению эксперта, Запад постоянно находится в напряжении, не зная, что таят в себе планы президента России Владимира Путина. Ответ лежит в плоскости текущих внешнеполитических приоритетов Москвы, пишет «ПолитРоссия». Пока США и Запад искренне обеспокоены возможностью «нападения» России на Украину, у страны совершенно другая стратегия.

Главной целью Москвы является энергетика и введение в строй новой сети газовых трубопроводов, которые ведут в Турцию, КНР и ФРГ. Эти проекты должны укрепить региональные альянсы и сохранить открытым окно в Европу, считает аналитик.

«Чтобы обеспечить запуск "Северного потока — 2" в следующем году, Путин должен вести сложную игру, сочетая давление с конструктивной позицией», — говорится в материале Bloomberg.

Фактически главным приоритетом Путина является продажа газа, а не ведение войны, заключил Леонид Бершидский.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Каролин Браунсбергер-Рейнхольд потребовала пояснить, как Еврокомиссия намерена защищать интересы граждан ЕС, если США введут санкции против газопровода «Северный поток — 2». Она отметила, что ЕК неоднократно выступала против введения ограничений в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес, и уведомляла об этом Вашингтон.

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