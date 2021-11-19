Аналитик Bloomberg Бершидский призвал Запад не бояться «нападения» РФ на Украину

Запад не должен бояться «нападения» России на Украину, так как у Москвы совершенно другие планы на международной арене. Об этом пишет аналитик Bloomberg Леонид Бершидский.

По мнению эксперта, Запад постоянно находится в напряжении, не зная, что таят в себе планы президента России Владимира Путина. Ответ лежит в плоскости текущих внешнеполитических приоритетов Москвы, пишет «ПолитРоссия». Пока США и Запад искренне обеспокоены возможностью «нападения» России на Украину, у страны совершенно другая стратегия.

Главной целью Москвы является энергетика и введение в строй новой сети газовых трубопроводов, которые ведут в Турцию, КНР и ФРГ. Эти проекты должны укрепить региональные альянсы и сохранить открытым окно в Европу, считает аналитик.

«Чтобы обеспечить запуск "Северного потока — 2" в следующем году, Путин должен вести сложную игру, сочетая давление с конструктивной позицией», — говорится в материале Bloomberg.

Фактически главным приоритетом Путина является продажа газа, а не ведение войны, заключил Леонид Бершидский.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Каролин Браунсбергер-Рейнхольд потребовала пояснить, как Еврокомиссия намерена защищать интересы граждан ЕС, если США введут санкции против газопровода «Северный поток — 2». Она отметила, что ЕК неоднократно выступала против введения ограничений в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес, и уведомляла об этом Вашингтон.