МВД Украины: Раде необходимо подготовиться к объявлению режима ЧС в приграничных областях

Глава МВД Украины Денис Монастырский призвал Верховную раду быть готовой к активным действиям в приграничных районах страны.

Глава ведомства заявил, что из-за миграционного кризиса правительство Украины должно быть готово к объявлению режима ЧС в пограничных областях страны.

«В случае необходимости Верховная рада должна быть готова к объявлению режима чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах Украины из-за миграционного кризиса», — прокомментировал Монастырский.

Глава МВД Украины добавил, что в настоящий момент пока такой необходимости нет. Заявление Дениса Монастырского прозвучало в пятницу во время выступления в парламенте.