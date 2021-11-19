Иван Ургант назвал святым попросившего о снижении зарплаты в «Спартаке» Зобнина

Телеведущий Иван Ургант назвал святым хавбека московского «Спартака» Романа Зобнина после просьбы футболиста о понижении зарплаты в клубе.

Шоумен в программе «Вечерний Ургант» отметил, что взрослые зрители, скорее всего, назвали бы футболиста сумасшедшим, но создатели развлекательной передачи считают по-другому.

«"Сумасшедший! Безумец! Хайпожор!" — скажут зрители старшего поколения. А мы считаем иначе. Мы размещаем его фотографию на нашем компьютере. Мы считаем, что он святой. Фотография сделана на тренировке, кстати», — сказал Ургант, показав изображение футболиста в образе святого.

Зобнин попросил боссов московского клуба уменьшить ему зарплату до 2 миллионов евро в год. Хавбек полагает, что получает незаслуженно много.