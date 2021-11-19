Лукашенко провел второй за неделю телефонный разговор с Путиным

Президент России Владимир Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону. Об этом информирует агентство «БелТА».

Между лидерами России и Белоруссии состоялся второй за неделю телефонный разговор. Политики созвонились в пятницу, 19 ноября.

Прошлая беседа Путина и Лукашенко состоялась несколько дней назад. Президенты обсудили миграционный кризис в рамках переговоров 16 ноября.

Главы государств также затронули тему совместных действий по обороне границ Союзного государства. Александр Лукашенко доложил Владимиру Путину о разговоре с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, с которой побеседовал днем ранее.