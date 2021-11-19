Сгоревшая «Рада». Система голосования украинского парламента расплавилась во время заседания

Пульт для голосования народного депутата Верховной рады Украины Артема Нагаевского загорелся прямо во время заседания. Об этом сообщило информационное агентство «Крыминформ».

Злополучное заседание парламента было инициировано президентом Владимиром Зеленским для обсуждения ряда насущных финансовых вопросов, в частности, введение поправок в законопроекты о страховании и кредитных союзах. Дебаты оказались настолько горячими, что рассмотреть удалось только первый из них. Один из пультов для голосования попросту не выдержал накала — начал плавиться и искриться.

«Такого турборежима опять не выдержала система "Рада". Пульт депутата Артема Нагаевского задымился и начал плавиться. [Депутат] Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и прекратил горение. Очередное подтверждение того, что пора менять систему на новую или переходить на голосование руками», — описал ситуацию нардеп Александр Качура.

Украина. Верховная Рада

Дым повалил из аппарата для голосования

pic.twitter.com/wdky3UKGcd — Геннадий Михайлович (@Gennadiy_V1) November 18, 2021

На кадрах явно видно, как возможность Нагаевского проголосовать за поправки буквально растаяла на глазах. В итоге спикеру Рады Руслану Стефанчуку пришлось приостановить ход заседания.

"Чому димить система!?": у Верховній Раді під час голосування за поправку "Слуги народу" з системи "Рада" пішов дим. Оголошено перерву.https://t.co/UMDYXhH80j pic.twitter.com/zyKUPM0HDa — 5 канал ???????????????? (@5channel) November 18, 2021

Ранее депутат Рады Гео Лерос показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку. Инцидент произошел во время заседания украинского парламента.