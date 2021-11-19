Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой могла спровоцировать сигарета

Возгорание на жилплощади звезды российской эстрады Марины Хлебниковой могло произойти из-за непотушенной сигареты.

В экстренных службах сообщили, что пожар мог начаться из-за пагубного пристрастия заслуженной артистки Российской Федерации Хлебниковой к курению. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

ФАН публиковал видео работы экстренных служб на месте пожара. На кадрах видно, что рядом с домой Хлебниковой стоят машины скорой помощи и пожарной службы. Известно, что в момент возгорания в помещении находилась семья певицы.