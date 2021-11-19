Вторая в 2021 году вспышка птичьего гриппа выявлена в Башкирии

Специалисты Россельхознадзора заявили, что в Башкирии вновь зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Там были зафиксированы случаи массовой гибели гусей и уток.

Специалисты Благоварской районной ветеринарной станции получили информацию о массовом падеже птиц. Эксперты взяли материал погибших особей для проведения исследований. Результаты анализов показали наличие в пробах вируса гриппа А.

Как ранее сообщалось, первый случай заражения птиц был зафиксирован в октябре в туймазинском районе. Тогда для предотвращения распространения заболевания у фермеров было изъято 1426 голов домашней птицы. Кроме того, было уничтожено 7 тыс. голов гусей и более 2 тыс. голов индейки.