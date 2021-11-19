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Более 300 московских подростков привили от коронавируса препаратом «Спутник М»

Общество
Более 300 московских подростков привили от коронавируса препаратом «Спутник М»

Препарат против коронавирусной инфекции для подростков под названием «Спутник М» получили уже 400 юных москвичей.

Клинические исследования данной вакцины от COVID-19 уже доказали ее безопасность и эффективность. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия-24».

«Спутник М» — это новая российская вакцина для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат разработали специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. «Спутник М» представляет собой препарат «Спутник V», но в гораздо меньшей дозировке.

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