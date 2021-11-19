СК Белоруссии признал 65 человек пострадавшими от действий польских силовиков

Следственный комитет Белоруссии признал потерпевшими от применения военнослужащими Польши спецсредств 65 человек.

Среди людей, которые понесли урон от действий военных, есть один гражданин Российской Федерации, сообщил в пятницу председатель СК Республики Беларусь Дмитрий Гора.

«Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные — граждане Ирака», — сообщил Гора.

Пострадавшими признали 14 несовершеннолетних, уточнил председатель СК Белоруссии.