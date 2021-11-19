Биолог Баранова предупредила ревакцинированных о важности соблюдения мер по COVID-19

Игнорирование мер по коронавирусу ревакцинированными людьми может привести к серьезным последствиям. Такое заявление сделала доктор биологических наук, научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова.

Ревакцинация от коронавирусной инфекции не гарантирует человеку 100% защиты от заражения COVID-19. Бустерная доза вакцины дает пациенту ложное ощущение защищенности. Однако также нельзя забывать о важности соблюдения социальной дистанции и масочного режима, отметила Баранова.

«Они будут прыгать везде, не носить средства индивидуальной защиты. А ведь они могут подхватить вирус и отнести его кому-то, у кого вообще нет защиты — к бабушке, например», — цитирует ее РБК.

Ревакцинированные люди, которые пренебрегают ношением маски, также могут подхватить вирус SARS-CoV-2 и передать его окружающим. Именно поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности, которые призваны остановить распространение коронавируса, добавила Баранова.