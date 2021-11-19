Опрос Superjob показал, что 37% россиян ежедневно испытывают стресс на работе

Специалисты сервиса Superjob выяснили, сколько жителей России ежедневно испытывают стресс и дискомфорт на своей работе.

Согласно исследованию, 37% респондентов охарактеризовали свое положение на работе как стрессовое. При этом среди тех, кто любит свою работу, высокий уровень стресса переживают 27% опрошенных. А среди тех, кто не любит свой способ заработка, их доля достигла 60%.

Отмечается, что лишь 6% россиян вообще не сталкиваются с негативными ситуациями на рабочем месте. В очень низком уровне стресса признались лишь 8% сотрудников фирм и предприятий.

Ранее сообщалось, что практически 40% российских граждан сталкивались с разного рода дискриминацией при устройстве на работу. Соответствующие данные следуют из опроса сервиса Superjob. Так, россияне рассказали о дискриминации по возрасту, семейному статусу, а также наличию детей.