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Рашкин готов компенсировать ущерб от незаконной охоты новой лосихой

Политика
Рашкин готов компенсировать ущерб от незаконной охоты новой лосихой

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, оскандалившийся после отстрела парнокопытных в лесах Саратовской области, готов возместить матушке-природе ущерб от незаконной охоты. Представитель КПРФ сообщил журналистам «Первого канала», что намеревается купить лосиху и выпустить ее на волю в вотчине губернатора Валерия Радаева.

«Я на сегодняшний день принимаю меры, чтобы закупить лося где-то и привезти его туда и выпустить. Лосиху — для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада. Я готов на это», — заявил Рашкин.

25 ноября Госдума будет решать судьбу одиозного депутата. В соответствии с запросом Генпрокуратуры РФ, Валерия Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности. Как объяснял ранее юрист Глеб Подъяблонский, это необходимо для ведения полноценного расследования в отношении соратника Геннадия Зюганова.

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