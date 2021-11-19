Спортивные тренажеры из Карелии пользуются популярностью у военных стран НАТО

Страны Североатлантического альянса активно закупают спортивные тренажеры карельского производства для своих военнослужащих, заявил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Об этом он сообщил в ходе международного форума «Два дня патентной аналитики». По его словам, республика успешно следует европейским трендам в инновационной активности, о чем говорит популярность карельской спортивной продукции даже среди западных военных, передает «Экономика сегодня».

«Активность в республике возросла. Есть интересные компании, среди них — признанный лидер российского и международного спортивного оборудования — MB Barbell (уличные тренажеры). Страны НАТО для своих армий покупают в Карелии спортивные тренажеры», — отметил Ермолаев.

Международный форум «Два дня патентной аналитики» проводится усилиями Роспатента совместно с фондом «Талант и успех» и образовательным центром «Сириус». Он проходит 18 и 19 ноября в Сочи на базе научно-технологического университета «Сириус».