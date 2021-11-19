Сенатор Джабаров предупредил о разрыве отношений с США в случае отказа признать выборы в РФ

Одобрение резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства в случае участия в выборах 2024 года приведет к разрыву отношений с США. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отреагировал на инициативу американских конгрессменов Стива Коэна и Джо Уилсона. Они предложили не признавать Путина президентом, если он решит участвовать в борьбе за этот пост в 2024 году. Джабаров предупредил Вашингтон о последствиях в беседе с РИА Новости.

«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее резолюцию оценил сенатор Алексей Пушков. Он охарактеризовал отношения Москвы и Вашингтона как «ледяную войну» и назвал документ абсурдным.