Товарищ Омарова. Уроженка СССР борется за пост в Минфине США

В четверг, 18 ноября, в банковском комитете Сената США прошли слушания по кандидатуре уроженки Казахской ССР Сауле Омаровой на пост главы управления валютного контроля Департамента казначейства США. На эту должность 55-летнюю американку, профессора банковского права Корнельского университета, выдвинул сам президент Джозеф Байден.

«Собеседование» Омаровой с самого начала не задалось. С критикой в адрес кандидата выступили сенаторы от Республиканской партии. Представитель штата Луизиана Джон Кеннеди напомнил коллегам о коммунистическом прошлом ученого и ее членстве в комсомоле, который он назвал «организацией "Молодых коммунистов"».

«Ее официальное название — "Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации", она также известна как "Ленинский комсомол Российской Федерации", — объяснил соотечественникам Кеннеди. — Я не подразумеваю какого-либо неуважения, но я не знаю, называть ли мне вас профессором или "товарищем"».

Омаровой пришлось объяснить сенаторам, что несколько десятков лет назад в комсомоле состояли почти все жители СССР, а покинуть «организацию» можно было только по достижению определенного возраста или совершив провинность.

«Вы направили им [в комсомол] письмо о своем выходе [из комсомола]?» — не унимался Джон Кеннеди.

«Сенатор, это было много лет назад. <…> Я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией», — подчеркнула Сауле Омарова.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

С более конструктивной критикой в адрес кандидата на пост руководителя управления валютного контроля выступил сенатор от штата Пенсильвания Патрик Туми. По его словам, в свое время Омарова продвигала «радикальные идеи», которые подозрительно смахивали на попытку построить социализм в Соединенных Штатах.

«Национализация банковской системы, введение государственного контроля над ценами, поддержка идеи того, что деньги — это общественное, а не частное благо, — перечислил Туми. — Эти идеи соответствуют социалистическим взглядам. <…> Назначение на должность руководителя управления валютного контроля кандидата с подобными взглядами является тревожным и пугающим».

На сторону госпожи Омаровой встали сенаторы от Демпартии, которые попытались обвинить республиканцев в «клевете». Сенатор от штата Огайо Шеррод Браун попросил впредь не называть ученого «товарищем», а демократка и бывший кандидат на пост президента США (на выборах 2020 года) Элизабет Уоррен обратила внимание, что «выступления против профессора Омаровой не имеют ничего общего с ее квалификацией или способностью выполнять эту работу».

wikipedia.org / ElizabethForMA

Окончательное решение по кандидатуре Сауле Омаровой сенаторы принять так и не смогли.

Чуть позже телеканал Fox News опубликовал материал, в котором утверждается, что Сауле Омарову в 1995 году поймали на воровстве. Департамент юстиции штата Висконсин подтвердил: 2 июня 1995 года полицейские города Мадисон арестовали выпускницу МГУ за «кражу в розничной торговле». Белый дом поспешил уточнить, что данные о криминальном прошлом Омаровой были известны на протяжении всей ее карьеры.

Справка ПС

Сауле Омарова родилась в казахском городе Уральск в 1966 году. В США она приехала в 1991 году по программе студенческого обмена, но после распада СССР осталась там жить. Омарова работала в финансовой фирме Davis Polk & Wardwell, а позже в администрации президента Джорджа Буша-младшего.