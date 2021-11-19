Кинологи отряда Росгвардии приняли участие в тактико-специальных тренировках в Ленобласти

Кинологи Северо-Западного округа Росгвардии прошли тренинг по тактико-специальным умениям в Ленинградской области.

Пресс-службе Росгвардии по Северо-Западного округа сообщили, что кинологи национальной гвардии вместе со специально обученными собаками вскрыли заминированные участки на местности для обеспечения дальнейшего продвижения войск. Мероприятие проводилось совместно с военнослужащими 33-й бригады оперативного назначения.

В ходе тренингов был проведен розыск, задержание и нейтрализация участников противозаконных вооруженных группировок. Также были осуществлены мероприятия по поиску оружия и боеприпасов. Кинологи получили возможность отработать применение служебных минно-розыскных собак для освобождения заложников и задержания злоумышленников.