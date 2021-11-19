Врач Вознесенский объяснил безопасность ревакцинации от COVID-19 двухкомпонентными вакцинами

Ревакцинация против коронавирусной инфекции двухкомпонентными вакцинами раз в полгода не опасна, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По словам специалиста, ревакцинация двухкомпонентными препаратами возможна, однако при этом следует соблюдать определенные меры. Таким образом, у человека не должно быть противопоказаний к процедуре. Кроме того, с момента последней прививки должно пройти не менее двух месяцев.

«Опасности для организма, если у него на момент проведения вакцинации нет противопоказаний, то их, на мой взгляд, не должно существовать», — подчеркнул Вознесенский в беседе с РИА Новости.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что многократная ревакцинация безопасна. Для организма нет никаких негативных последствий, передает телеканал «360».