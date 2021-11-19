Крымская общественница Гридчина призвала ввести санкции против Зеленского

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

По словам общественницы, именно президент заслуживает стать фигурантом санкционного списка за преследование украинцев.

«Главный, против кого стоит вводить санкции, сам Владимир Зеленский. Все время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине», — цитирует Гридчину РИА Новости.

Активистка отметила, что притеснение СМИ и граждан со стороны режима Зеленского очень похоже на диктатуру.

Ранее Зеленский подписал указ о санкциях против 28 граждан, причастных к «преследованию» украинцев в Крыму, среди них 23 россиянина. Перед этим решение о введении ограничений согласовали в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).