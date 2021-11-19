Пресс-служба «Конкорда» не получала запрос от журналистов «Коммерсанта»

Сотрудники издания «Коммерсантъ», вопреки своим утверждениям, не обращались за комментарием петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

На страницах издания «Коммерсантъ» 19 ноября появилась публикация «Родина у каждого своя». Авторы статьи утверждали, что связывались с представителями «Конкорда», чтобы взять у Пригожина комментарий по этому вопросу.

«Издание "Коммерсантъ" в своем материале "Родина у каждого своя" указало, что обращалось в пресс-службу компании "Конкорд" с запросом за комментарием Евгения Викторовича», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявления СМИ назвали дезинформацией, так как никакого запроса от корреспондентов газеты не поступало. В этой связи представители компании обратились к журналистам с просьбой не искажать информацию и быть точнее в своих формулировках.