Около 30 млрд рублей направят на повышение МРОТ и прожиточного минимума

Власти России выделят 30 миллиардов рублей на увеличение МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Президент РФ Владимир Путин ранее решил внести в Госдуму поправки в бюджет по повышению МРОТ и прожиточного минимума. Также он поручил представить предложения по индексации пенсий.

«Благодаря этому решению вырастут выплаты для 16 млн граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности», — заявил Котяков.

Прожиточный минимум планируется поднять на 8,6%. В итоге он достигнет 13 793 рублей для трудоспособных россиян, 10 882 рублей — для пенсионеров и 12 274 рублей — для детей. Минимальный размер оплаты труда также увеличится на 8,6%, до 13 890 рублей.

Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат, отметили в пресс-службе Минтруда.