Коррупционные скандалы в Крыму рискуют обернуться для республиканского главы серьезными проблемами. Или нет? Создается впечатление, будто вокруг Сергея Аксенова сжимается кольцо пойманных с поличным приближенных. Хоть глава Крыма способствует следственным действиям и публично осуждает коррупционеров, ответственность за спорные и долгосрочные кадровые решения лежит именно на нем.

Судя по всему, федеральные власти решили расчистить крымские «авгиевы конюшни». Аресты за взятки традиционно идут по нарастающей: от мелких чиновников к «рыбе» покрупнее.

Культурный код

К последней категории относится задержанная накануне министр культуры Крыма Арина Новосельская, ранее удивившая россиян «орлольвом» (так ответственная за крымскую культуру представила статую грифона московской делегации), прозрачным костюмом на школьной линейке, отборным матом на публичном совещании у Аксенова, а теперь и подозрениями в получении взятки в 25 миллионов рублей от «нужного» подрядчика при реконструкции детского театра.

Всего на работы выделили один миллиард бюджетных денег. По данным следствия, «вкусный» госконтракт Новоселькая «продала» компании, известной сорванными сроками по реконструкции других объектов в Крыму. 19 ноября судьбу Новосельской, возглавляющей местное министерство культуры с 2014 года, решит суд. Причем московский.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Но 25 миллионов рублей — далеко не самая крупная сумма, фигурировавшая в последних крымских уголовных делах.

Доходное место вице-премьера

В конце сентября суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры региона Михаила Храмова, предъявив им обвинение в хищении 58 миллионов рублей на строительстве водовода, еще и во время водной блокады полуострова. По словам Кабанова, он «ошибся с увеличением сметы», но ничего не воровал.

С подчиненными в должности вице-премьера республики у Аксенова изначально как-то не задалось. Все три человека, занимавшие пост после вхождения Крыма в состав России, стали фигурантами уголовных дел. В 2017 году был задержан, а позже приговорен к 11 годам 6 месяцам колонии Олег Казурин, признанный виновным в получении взяток, отмывании денежных средств и мошенничестве. В 2018 году по подозрению в получении взятки был задержан преемник Казурина — Виталий Нахлупин.

Глава Крыма содействует следствию и под пристальным взглядом федеральных властей исправно кричит «держи вора». Но воров вокруг Аксенова слишком много. Пикантности ситуации придает то, что арестованный Кабанов (на фото — первый справа) курировал федеральные целевые программы (ФЦП) социально-экономического развития республики.

Фото из личного архива Евгения Кабанова /

Коррупционный клубок

В конце октября, спустя месяц после ареста Кабанова и Храмова, прошел «парад» вынужденных увольнений крымских чиновников и пара громких уголовных дел.

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко уволился «по собственному» после рабочей встречи с Аксеновым. Главам Саки, Судака и Армянска грозили отставки. Министр транспорта Крыма Евгений Исаков лишился должности, не проработав на ней и года. Как объяснял Аксенов, «ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы».

Неизвестно, исповедуют ли такой подход в Кремле в отношении нынешнего главы Крыма. Ранее СМИ обратили внимание на поездку Владимира Путина в Севастополь на День народного единства. Президента сопровождали полпред в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, но не Сергей Аксенов. Журналисты предположили, что «игнорирование» главы Крыма первым лицом государства было символическим и связано с чередой коррупционных скандалов.

Политолог Илья Гращенков с выводами о будущем Аксенова не спешит: проблемы на месте есть, но альтернатив крымскому руководителю в Кремле пока не видят, полагает эксперт. От себя добавим, что чиновник все же содействует следствию в делах, где фигурируют его подчиненные — не исключено, что федеральные власти такая позиция устраивает.

«Есть [в Москве] претензии к руководству Крыма, в том числе по реализации ФЦП, где Крым явно не добирает, есть какие-то конфликты на территории. Да и в целом есть вопрос политической судьбы Аксенова. Но этот вопрос сразу тянет за собой и следующий: а сможет ли кто-то другой более эффективно эти проблемы решать? И очевидно, что пока в Кремле такого понимания нет», — цитирует Гращенкова экспертно-аналитический центр «Юг».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

По словам политолога Петра Кирьяна, перемены в команде Аксенова связаны именно с федеральной целевой программой: темпы и качество работ категорически не устраивают профильные ведомства и органы контроля, «способных подать документы в прокуратуру, чтобы возбуждались проверки, а по их итогам — уголовные дела».

«Губернатор отвечает перед президентом или премьером за все, что происходит в регионе, но с точки зрения управления все через себя пропускать не может. Будет неверно, если Аксенов сам лично займется курированием ФЦП, но если поставить вопрос, ответственен ли Аксенов за все это, то, конечно, да», — уверен политолог.

Выделенные Крыму деньги в Кремле будут считать пристально, не жалея проворовавшихся чиновников. Во-первых, за судьбой полуострова с 2014 года наблюдает весь мир: благополучие региона важно для России на международном и идеологическом уровнях.

Во-вторых, речь идет о колоссальных суммах в сотни миллиардов рублей, выданных из федерального бюджета. Окончательно судьбу главы Крыма решит успешная (или проваленная?) реализация федеральной программы. А пока Сергей Аксенов, по мнению Кремля, на своем месте.