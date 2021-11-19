Путин посмертно наградил утонувшую при спасении ребенка екатеринбурженку

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью екатеринбурженку Дарью Агупову, которая погибла, спасая утопающих в пруду под Дегтярском в Свердловской области.

Указ главы государства о награждении девушки был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За смелые и решительные действия при спасении людей на воде наградить медалью «За спасение погибавших» Агупову Дарью Владимировну, город Екатеринбург Свердловской области (посмертно)», — говорится в документе.

Трагедия произошла летом 2021 года. В водоеме купались женщина и ее сын, которые не умели плавать. В какой-то момент они начали уходить под воду, Дарья бросилась на помощь, но ударилась о камни и получила перелом ноги. Несмотря на это, ей удалось вытолкнуть утопающих на поверхность. Девушку увезли в больницу и прооперировали, но спасти ее жизнь не удалось.