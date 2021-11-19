Мобильным операторам России могут разрешить передавать информацию об абонентах банкам

Минэкономразвития предложило операторам связи передавать информацию об абонентах с их согласия банкам, а также туристическим фирмам.

Специалисты предложили снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента оператору. Соответствующие поправки в закон о связи, разработанные ведомством, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, при наличии согласия со стороны абонента, операторы могут передавать ряд данных третьей стороне. Однако полный список сведений, которые будут доступны для передачи, должно определить Правительство России.

Телеканал «360» ранее рассказал об особенностях платной подписки на телефоне. Россиянам также объяснили нюансы отключения нежелательных услуг и принцип работы мобильной рассылки.