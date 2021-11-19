Климкин призвал власти Украины поменять стратегию для удержания Донбасса

Украина находится в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс. Об этом заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин.

Он сообщил в эфире телеканала «1+1», что страна сейчас находится в опасной ситуации. Климкин отметил, что в связи с этим нужно с партнерами обсуждать вопросы введения новой стратегии по Донбассу, поскольку Минские соглашения «не работают».

«Он не будет работать, поскольку (президент РФ Владимир) Путин готов идти дальше… Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре», — заявил дипломат.

Климкин отметил, что Киеву нужно сделать правильные ставки, иначе его «в фарш перемелют». По его словам, сейчас угроза провокаций в стране значительно выше, чем раньше.

Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с «усилением» российских войск у границы Украины. В Москве со своей стороны заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение.